Более 700 цветников приведут в порядок ко Дню города
Свыше 700 цветников в столице приведут в порядок ко Дню города. Про запланированные работы по благоустройству в столице стало известно 1 августа.
— На местах выпадов растений подсадят новые однолетние цветочные культуры: петунию, бегонию, цинерарию, тагетес, колеус, пеларгонию, а также многолетники — хосты, астильбы, лилейники, очитки, — заявили представители ГБУ «Автомобильные дороги».
Уточняется, что для горожан подготовят цветники, которые порадуют их красками на ключевых магистралях. Они разместятся на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, на Рублевском, Варшавском, Киевском и Каширском шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, День города отметят в Москве 7 и 8 сентября.
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