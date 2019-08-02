Пять человек погибли в результате аварии на Ставрополье
Столкновение автобуса и грузовика случилось в ночь на 2 августа на территории Ставрополья. В результате аварии погибли пять человек. Еще 18 пассажиров пострадали.
По сообщению регионального управления ГИБДД, водитель автобуса, ехавшего маршрутом из Волгограда, по неизвестным причинам сместил транспортное средство на встречную полосу. Тогда и произошло столкновение с грузовым автомобилем иностранной марки.
— На эту минуту установлено, что в автобусе находились 23 человека. Сейчас известно о пяти погибших, среди них водитель автобуса. Количество раненых устанавливается, предварительно — 14 пассажиров, — передает РИА Новости сообщение от регионального ГИБДД.
Все пострадавшие в настоящее время доставлены в больницы с целью оказания им медицинской помощи.
Уточняется, что за 30 минут до аварии водителя останавливали в рамках акции «Сон за рулем». От отдыха мужчина отказался.
Читайте также: Человек погиб при аварии в Лефортовском тоннеле