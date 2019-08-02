Капитальный ремонт пройдет на 15 мостах Москвы
В этом году специалистами Комплекса городского хозяйства города Москвы планируется провести капитальный ремонт 15 мостовых сооружений столицы.
— В настоящее время работы ведутся на семи объектах, — заявил в пятницу, 2 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Полным ходом капитальный ремонт сейчас идет на Большом Москворецком и Бесединском мостах. Также специалисты приступили к работам на путепроводах: Липецком, Мосфильмовском, Беломорском, Серпуховском и Шелепихинском мосту. В ближайшее время работы начнутся на трех объектах: Калужском, Подольском и Бутырском путепроводах.
На оставшихся пяти сооружениях к капитальному ремонту приступят до конца 2019 года.
— Комплекс работ в рамках капитального ремонта мостовых сооружений по своим масштабам уникален. На каждом из указанных объектов необходимо провести: замену опорных частей, гидроизоляцию деформационных швов, конструкций лестничных сходов и так далее, — отметил Петр Бирюков.
Заммэра добавил, что проведение капитального ремонта указанных объектов позволит решить целый ряд задач, связанных с потерей несущей способности конструкций мостов вследствие их многолетней эксплуатации. Так, благодаря проводимым мероприятиям специалисты не только восстановят показатели технических характеристик сооружений, но и увеличат их, включая срок службы самих мостов.
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