Ученые рассказали, чем похмелье опасно для жизни
Научные сотрудники австралийского Технологического университета Суинберна провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, насколько состояние похмелья может быть опасно для здоровья человека.
Ученые провели опрос среди многочисленных любителей «погулять». Все добровольцы в ходе исследований прошли несколько когнитивных тестов и онлайн-опросов сначала на трезвую голову, а затем с утра после вечеринки.
— Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, — рассказала доктор Сара Бенсон.
Эксперты выяснили, что человек хуже управляет автомобилем, забывает слова, делает ошибки в тексте, а также теряет концентрацию внимания и бдительность. Добровольцы в состоянии похмелья дольше думали над ответами и отмечали чувство тревоги.
Результаты исследования австралийских ученых опубликованы на Medicalxpress.
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