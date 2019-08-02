Путин поздравил «крылатую пехоту» с Днем ВДВ
Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 августа поздравил ветеранов ВДВ и личный состав с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что служба в указанных войсках требует многого: высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. По словам Путина, представили легендарной «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли свой воинский долг.
- И в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать чётко, слаженно, решительно, - передает поздравления президента сайт телеканала РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что современные десантники не только будут достойно продолжать славные традиции ВДВ, но и станут совершенствовать выручку, решать поставленные задачи и защищать интересы Родины.
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