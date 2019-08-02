Движение на нескольких улицах Москвы ограничат с 5 августа

Движение на нескольких столичных улицах будет ограничено в августе и сентябре. Это связано с проведением работ по реконструкции газопровода, проинформировали в Информационном центре транспортного комплекса города Москвы.

Движение будет ограничено на двух участках улицы Палехской, в районе дома № 21 и от дома № 131а до дома № 137. На время работ там будет организовано одностороннее движение. Ограничения будут действовать с 5 по 25 августа, а также с 10 сентября по 15 декабря в круглосуточном режиме.

Также ограничение движения по одной полосе с организацией приоритетного права проезда будет на дублере Ярославского шоссе в районе дома № 130, корпус 1, и дома № 121, а также в районе дома № 21, строение 2, по улице Палехской. Ограничения будут действовать с 5 по 25 августа, а также с 10 сентября по 1 ноября круглосуточно.

Также в связи с работами по реконструкции газопровода ограничение введут на пяти участках в Центральном административном округе столицы. С 5 по 11 августа по одной полосе нельзя будет проехать по улице Вековой в районе дома № 6 по улице Рогожский Вал. С 8 по 28 августа движение ограничат в районе домов № 20 и № 24 по Малой Андроньевской улице. Временные меры будут приняты на одной полосе с сохранением существующего количества полос.

В районе дома № 13, корпус 8, по улице Рогожский Вал с 15 по 28 августа движение ограничат по одной полосе. В районе дома № 7, корпус 1, по улице Рогожский Вал движение по одной полосе частично ограничат с 11 по 30 сентября.

Читайте также: Движение транспорта в районе Комсомольской площади ограничено по 20 сентября