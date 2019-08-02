Столичная прокуратура предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа
Массовое публичное мероприятие 3 августа, призывы к участию в котором распространяются в социальных сетях, является несогласованным. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры города Москвы.
— Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном порядке не согласовано, — указано в сообщении.
Подчеркивается, что организация несогласованного публичного мероприятия, как и участие в нем, влечет установленную законодательством РФ ответственность. Любые попытки провести 3 августа несогласованное шествие по Бульварному кольцу является прямым нарушением закона.
Сотрудники правоохранительных органов будут принимать все необходимые меры для пресечения возможных провокаций и массовых беспорядков. В отношении организатора мероприятия было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.
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