Немецкий новичок «Спартака» заявил о желании снова забить ЦСКА
Чемпион мира по футболу 2014 года, новичок московского «Спартака» Андре Шюррле в разговоре с журналистами рассказал о своем настрое перед главным дерби страны — матчем красно-белых против столичного ЦСКА, который состоится 19 августа. Игрок сказал, что надеется появиться на поле и снова забить в ворота армейцев.
Шюррле уже отличался в матчах со столичным коллективом, когда был нападающим немецкого «Вольфсбурга».
Кроме того, спортсмен сообщил о своих намерениях выучить русский язык и историю «Спартака».
— Моя жена из Казахстана, а ее родители живут в России. Теперь мне очень интересно узнать страну еще лучше. Обещаю как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет, — цитирует спортсмена ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы клуба.
Напомним, что о переходе чемпиона мира в стан красно-белых стало известно 1 августа. Аренда игрока рассчитана на один год.
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