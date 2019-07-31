Чемпион мира по футболу перешел в московский «Спартак»
• 17:54 • 31 июля 2019
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Стоит отметить, что «Спартак» оставил за собой право выкупа Шюррле
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Атакующий полузащитник Андре Шюррле, чемпион мира по футболу и бывший игрок лондонского «Челси», на правах аренды перешел в московский «Спартак». По сегодняшнему договору, спортсмен будет представлять красно-белых в течение одного сезона.
Стоит отметить, что «Спартак» оставил за собой право выкупа игрока.
Как сообщает РИА Новости, Шюррле уже выбрал себе номер. На спине у немца будет число 20.
Прошлый сезон игрок провел в лондонском коллективе. Однако это был не «Челси», а «Фулхэм». Спортсмен сыграл в 25 матчах, на его счету — шесть забитых мячей.
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