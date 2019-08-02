Сенатор прокомментировал новые санкции США против России из-за «дела Скрипалей»
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что санкции США никак не повлияют на Россию.
Президент Америки Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкционных ограничений против России. Пакет санкций был подготовлен еще в марте, но глава Белого дома откладывал подписание документа.
Санкции затронут предоставление займов, технической или финансовой помощи международными финансовыми организациями, передает Newinform.
Напомним, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в Солсбери в марте прошлого года. Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению.
Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Россия уже научилась существовать в условиях санкций, поэтому новые меры не окажут влияния на нашу страну.
— Что касается повода, то все понимают, что Солсбери — это полная глупость. Британцы все скрывают. Поэтому это повод, чтобы лишний раз огрызнуться в сторону нашей страны, — заявил Джабаров в комментарии ФАН.
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