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Проведен первый этап жеребьевки эфирного времени для кандидатов в Мосгордуму

Наталья Тростьянская
• 11:56 • 2 августа 2019
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

В Мосгоризбиркоме прошел первый этап жеребьевки по распределению эфирного времени для кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс». Представители 45 избирательных округов вытянули конверты, где указаны даты, когда кандидаты смогут выйти в эфир.

— Теперь до 5 августа нужно пригласить всех зарегистрированных кандидатов, чтобы они вытянули для себя время выхода в эфир, — сказал член МГИК Дмитрий Реут.

У каждого кандидата, по его словам, будет по три эфирных минуты.

— Дебаты мы не проводим, — уточнил Реут. — Но у каждого депутата будет возможность три раза разместить свой агитационный ролик длительностью по одной минуте.

После 6 августа для всех желающих кандидатов будет разыграно платное эфирное время.

Телеканалы «Москва 24» и «Москва Доверие», а также радиостанции «Москва FM» и «Радио Москвы» обязаны предоставить всем зарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы бесплатное эфирное время.

— Предвыборная агитация на этих телерадиоканалах в соответствии с законом начинается с 12 августа, — напомнил Реут, подчеркнув, что у каждого кандидата должен быть равный объем эфирного времени.

СПРАВКА

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Москве в единый день голосования — 8 сентября. Это будут первые выборы, во время которых пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Читайте также: Молодежь обеспечит явку на голосовании

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