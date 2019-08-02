Эксперт рассказал, как может ответить Китай на новые пошлины США
Китай может применить зеркальные меры в ответ на пошлины США. Такое заявление сделал заместитель директора Института стран Африки и Азии МГУ Андрей Карнеев. По его словам, руководство КНР не может в глазах собственного населения выглядеть слабым, передает rueconomics.ru.
Дональд Трамп 1 августа предупредил, что США планируют ввести пошлину в размере 10 процентов на товары из КНР стоимостью 300 миллиардов долларов. Если такое решение будет принято в сентябре, США будут облагать налогом почти все китайские товары, отправляемые в Америку. Пошлины затронут детские игрушки, одежду, обувь, специи, огнестрельное оружие, алкоголь, спортинвентарь, сообщает Nation News.
Эксперт Андрей Карнеев отмечает, что Китай может применить ответные санкционные меры, но они могут быть немного мягче.
— Например, на санкции в сто условных единиц они могут ответить на 80 процентов, тем самым оставляя дорогу для компромисса. Китайский подход заключается в том, чтобы в любых противоречиях видеть возможность договориться, — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
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