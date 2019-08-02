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Канадка объяснила, почему опасно носить резинку для волос на запястье

Полина Гребенникова
• 14:34 • 2 августа 2019
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Фото: Фото из Instagram (@helena_silk_accessories)

Женщина из канадской провинции Британская Колумбия рассказала, чем опасна распространенная привычка множества девушек со всей планеты. 

Лиза Макленнан, мать четырех детей, в течение 30 лет носила на запястье резинку для волос. Постоянное сдавливание руки этим аксессуаром привело к появлению у женщины 47 лет синдрома запястного канала.

Это неврологическое заболевание, симптомами которого являются онемение и болевые ощущения пальцев кисти.

— Я даже не замечала этого. Резинка всегда была на моем запястье, когда волосы оставались распущенными, — пояснила канадка.

Сначала она подумала, что у нее развивается артрит, пока разговор с продавцом в магазине не зашел на эту тему. Он объяснил ей, что ношение этого аксессуара как браслета очень опасно.

Позже, когда Макленнан обратилась к врачам из-за поврежденного сухожилия на пальце руки, они проверили, нет ли у нее синдрома запястного канала. В итоге их опасения подтвердились. 

— Прошу, не повторяйте мою ошибку. Так просто отказаться от этой привычки сейчас, нежели бороться с болями в будущем, — поделилась советом женщина.

Выяснилось, что всему виной нарушенное кровообращения из-за постоянного сдавливания руки, что впоследствии привело к воспалению и повреждению нерва, пишет The Sun.

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