Канадка объяснила, почему опасно носить резинку для волос на запястье
Женщина из канадской провинции Британская Колумбия рассказала, чем опасна распространенная привычка множества девушек со всей планеты.
Лиза Макленнан, мать четырех детей, в течение 30 лет носила на запястье резинку для волос. Постоянное сдавливание руки этим аксессуаром привело к появлению у женщины 47 лет синдрома запястного канала.
Это неврологическое заболевание, симптомами которого являются онемение и болевые ощущения пальцев кисти.
— Я даже не замечала этого. Резинка всегда была на моем запястье, когда волосы оставались распущенными, — пояснила канадка.
Сначала она подумала, что у нее развивается артрит, пока разговор с продавцом в магазине не зашел на эту тему. Он объяснил ей, что ношение этого аксессуара как браслета очень опасно.
Позже, когда Макленнан обратилась к врачам из-за поврежденного сухожилия на пальце руки, они проверили, нет ли у нее синдрома запястного канала. В итоге их опасения подтвердились.
— Прошу, не повторяйте мою ошибку. Так просто отказаться от этой привычки сейчас, нежели бороться с болями в будущем, — поделилась советом женщина.
Выяснилось, что всему виной нарушенное кровообращения из-за постоянного сдавливания руки, что впоследствии привело к воспалению и повреждению нерва, пишет The Sun.
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