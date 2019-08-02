Центральный рынок закроют из-за несанкционированного митинга
Центральный рынок на Рождественском бульваре закроют из-за несанкционированного митинга. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил управляющий директор Евгений Моргачев.
— В данной ситуации обеспокоен за посетителей рынка, — отметил он. — В прошлые выходные стал свидетелем поведения митингующих: летели стулья, вытаптывались цветники. Ущерб от действий нелегальных участников посчитали, он составил 100–150 тысяч рублей.
По его словам, несанкционированные митингующие приводят в страх гуляющих горожан и туристов, любующихся красотами московского центра.
По этой причине рынок на день — 3 августа — будет закрыт.
— Если ситуация будет безопасной, откроемся в воскресенье, — сказал Евгений Моргачев.
По предварительным оценкам, на работу в этот день не выйдут 220 человек, экономический ущерб составит два миллиона рублей.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. По итогам акции за различные нарушения полиция задержала 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела об организации массовых беспорядков и о применении насилия в отношении представителей власти.
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