Барецкий рассказал, какой гонорар Дженнифер Энистон запросила за съемки в «Брате-3»
Шоумен Стас Барецкий сообщил, что пригласил голливудскую актрису Дженнифер Энистон сняться в его будущей картине «Брат-3». Он предложил ей исполнить роль монахини — супруги священника-людоеда.
Барецкий отметил, что первые две части фильма понравились актрисе, однако в данный момент встал вопрос с выплатой гонорара за съемки.
— Сейчас у нас вопрос в деньгах. Дженнифер зарядила очень большую сумму — 1 миллион долларов за один съемочный день. Это весь наш бюджет, — заявил режиссер.
Шоумен добавил, что он ведет переговоры с инвесторами, чтобы была возможность оплатить работу и других участников съемок, пишет «Телепрограмма».
Ранее Барецкий заявил, что в его киноленте о младшем брате Данилы Багрова снимется американский актер Микки Рурк. Предположительно он сыграет бандита, который оказывает поддержку подпольному казино.
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