Глава МГИК заявил о 339 подписей умерших у 22 кандидатов в Мосгордуму

У 22 кандидатов в депутаты Мосгордумы в ходе проверки подписей было обнаружено 339 подписей умерших людей. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

— у 22 кандидатов обнаружено 339 подписей умерших. Вчера на рабочей группе Центризбиркома Николай Иванович Булаев (зампредседателя ЦИК) предложил по таким вопросам обращаться в Следственный комитет, — подчеркнул председатель МГИК.

По словам Валентина Горбунова, ответственность за сбор и фальсификацию подписей должен нести как их сборщик, так и сам кандидат. Он подчеркнул, что человек, собирающий подписи, является доверенным лицом кандидата, выбранное им. Таким образом, ответственность должна возлагаться также на кандидата, который заверял собранные подписи.

— Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал, — добавил Валентин Горбунов.

Ранее Николай Булаев выступил с предложением обратиться в Следственный комитет, чтобы проверить собранные подписи на фальсификацию. Оно было озвучено рабочей Группе ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб.

По словам главы Мосгоризбиркома, основными нарушениями, зафиксированными в ходе подписной компании кандидатов, желающих зарегистрироваться на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, стали проставление подписей за умерших избирателей и проставление другим лицом подписи за избирателя.

Напомним, что выбору депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Москве в единый день голосования 8 сентября.

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