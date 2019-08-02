Боец Александр Шлеменко: Правила борьбы должны ужесточить после гибели Дадашева
Смерть боксера Максима Дадашева может повлиять на ужесточение правил борьбы. Такое мнение в интервью «360» высказал боец Александр Шлеменко.
На принятие решения о новых правилах может повлиять суд, который состоится между семьей погибшего спортсмена и американскими организаторами.
— Если судебное решение будет в пользу семьи Дадашева, то ужесточение точно будет, — пояснил Шлеменко.
Он отметил, что изменения могут быть внесены в требования к допуску спортсмена к бою, в правила оказания первой помощи.
Александр Шлеменко заявил, что никто из бойцов не застрахован от серьезных травм или гибели. По его словам, большинство боксеров прекрасно понимают, что их жизнь может оборваться во время любого боя.
Напомним, что Максим Дадашев скончался 23 июля. Спортсмен попал в больницу после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Читайте также: Американский боксер соберет тысячи долларов для фонда Максима Дадашева