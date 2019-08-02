Специалист рассказал, как защитить ноутбук и телефон от прослушки

«Роскачество» опубликовало рекомендацию, в которой сказано, что пользователям ноутбуков следует заклеивать камеры и микрофоны. Это необходимо для того, чтобы злоумышленники в случае заражения вредоносными программами вашего устройства не получили ваши персональные данные.

«Вечерняя Москва» поговорила с ведущим специалистом по компьютерной криминалистике Group-IB Артемом Артемовым, который рассказал о том, как определить наличие вредоносных программ на своем устройстве, как защититься от них и какие цели преследуют злоумышленники, которые пытаются взломать гаджет или смартфон.

— По каким признакам можно опередить наличие шпионских программ на ноутбуке и как не стать жертвой мошенников?

— Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, одной наклейкой на камеру не обойтись. Необходимо соблюдать «цифровую гигиену», например регулярно обновлять ПО на ноутбуках, смартфонах, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, использовать антивирус, который, вероятно, сможет избавить от нежелательного программного обеспечения в случае, если атака не целевая.

В случае целевой атаки злоумышленники готовятся подробнее и конкретнее, вредоносное шпионское ПО не определяется антивирусом. Обычному пользователю узнать, что его компьютер уже заражен, достаточно сложно. Хотя если используется программа удаленного доступа, то можно заметить, как «самопроизвольно» двигается курсор или открываются папки. На это стоит сразу обратить внимание. В случае, если устройство заразилось майнером (вредоносное ПО, которое благодаря мощности компьютера зарабатывает криптовалюту для злоумышленника без ведома владельца устройства — прим. «ВМ»), будет заметна большая нагрузка на процессор, а работоспособность компьютера резко снизится.

— А что насчет телефонов?

— С телефонами ситуация немного другая. Если ваше устройство заразилось «трояном», то, скорее всего, вы сделали это сами. Вы могли скачать приложение из непроверенных, неофициальных бесплатных источников и разрешили шпионскому ПО, замаскированному под легальную программу, доступ к записи с камеры или другим службам телефона. Так, например, устроена операционная система Android. Каждый раз, когда приложение просит определенные привилегии, оно запрашивает их у пользователя. Тут необходимо внимательно прочитать условия, чтобы не разрешать доступ приложения ко всему подряд — телефонной книге, микрофону, видеокамере.

Долгое время большинство «троянов» были ориентированы именно на смартфоны с ОС Android. Во-первых, их больше, ОС является самой распространенной в мире, а во-вторых, были проблемы с безопасностью. Что касается официального магазина приложений Google Play, там периодически появляются вредоносные программы, которым удается обойти защиту магазина приложений. Существует определенная вероятность, что вы можете заразить свое устройство даже там.

— Какова вероятность того, что к телефону или ноутбуку обычного пользователя подключатся и будут взламывать его микрофон или камеру?

— Такая вероятность есть, но в группе риска чаще ноутбуки. Это могут быть, например, и хулиганские действия, кому-то просто хочется посмотреть, чем вы занимаетесь, с целью дальнейшего шантажа. Но бывают и более серьезные ситуации, когда за политиком, дипломатом или военнослужащим могут шпионить. Но тут также нужно отметить, что могут взломать не только ноутбуки и телефоны, но и IP-камеры. Все, что имеет Wi-Fi соединение. Тут проблема состоит в том, что пользователи не меняют заводской пароль, а даже если и делают это, то не обновляют прошивку устройства до последней версии.

— Имеет ли смысл заклеивать микрофон на ноутбуке или это бесполезное действие?

— Любое ограничение звука микрофона уменьшает его чувствительность. Если это изолента — будет слышно хуже. То же самое, если рядом включить воду. Любое препятствие, любой посторонний шум снижают вероятность прослушивания. Частично, но не полностью. Но в любом случае работу микрофона можно полностью отключить через диспетчер устройств.

— Какова цель злоумышленников, которые взламывают телефоны и камеры?

— Шпионаж, отслеживание ваших разговоров и действий или хулиганские побуждения.

— Если на ноутбуке в целом логично заклеивать камеру, то есть ли смысл заклеивать фронтальную камеру на телефоне?

— Тут все зависит от вашей личной паранойи. Вероятность, конечно, есть, но всегда нужно понимать, что любая атака на устройство пользователя всегда стоит денег. Если информация, которую запишут с вашей камеры, стоит денег, то будут пытаться получить и такой доступ. В этом случае можно как заклеить камеру на телефоне, так и купить специальный чехол с сеткой Фарадея (устройство для предотвращения прохождения электромагнитных полей, созданное Майклом Фарадеем в 1836 году — прим «ВМ»).

— Какими способами можно обезопасить себя от прослушки и слежки через устройства?

— Если мы говорим о ноутбуках, то нужно быть внимательным во время использования публичных сетей Wi-Fi. Смотреть, какую информацию вы передаете и получаете через них. Антивирус антивирусом, но сейчас очень популярен способ заражения, когда вам присылают письмо с файлами различных форматов, которые несут в себе вредоносное ПО. В итоге злоумышленник получает доступ к вашей системе. То же самое относится и к телефону, не пользуйтесь бесплатными программами с неофициальных источников.

Читайте также: FaceApp следит за нами: насколько безопасно популярное приложение