Полиция Таиланда подтвердила связь пяти взрывов между собой
Полиция Таиланда подтвердила, что пять взрывов, прогремевших в Бангкоке 2 августа, связаны между собой. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Усиленные наряды полиции патрулируют улицы центральной части города. Бангкокские власти по телевизору, радио и через социальные сети призывают людей к соблюдению мер безопасности в публичных местах.
Напомним, что 2 августа в Бангкоке прогремели пять взрывов. Одно из самодельных устройств сработало в нескольких десятках метров от конгресс-центра, где проходят рабочие встречи делегаций министров иностранных дел АСЕАН.
В результате взрывов пострадали три человека. В российском посольстве в Бангкоке подтвердили, что граждане РФ не пострадали.
Читайте также: СМИ сообщили о смерти 22-летней внучки Роберта Кеннеди