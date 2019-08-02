Собака спасла хозяйку от нападения ядовитой змеи

Питбуль по кличке Арло спас свою хозяйку от нападения ядовитой змеи. Инцидент произошел во время их вечерней прогулки.

Хэйли МакКормак рассказала, что сначала она не заметила змею, которая собиралась на нее напасть. Однако ее пес отреагировал мгновенно. Арло схватил гадюку за хвост и начал трясти. За это время та укусила его три или четыре раза.

Псу удалось убить напавшую змею. Оказалось, что это был медноголовый (мокасиновый) щитомордник, чьи укусы не смертельны, но могут вызвать отеки и боли. Сам Арло серьезно пострадал — его шея и морда сильно распухли. Хозяйка отвезла питомца в больницу, где ему дали противоядие и обезболивающее.

Женщина восхитилась поступком своей собаки.

— Сколько верности и любви он испытывает, чтобы рисковать собственной жизнью ради меня. Это что-то особенное. Нам повезло, что мы есть друг у друга, — приводит слова Хейли WTVF.

Ранее две собаки спасли ребенка от нападения кобры на Филиппинах.

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