Джоли рассказала о своей новой роли в фильме по мотивам комиксов
Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала, как она готовится к съемкам в новом фильме киновселенной Marvel. Она сыграет роль представительницы древней расы бессмертных супергероев Тены в картине «Вечные».
Героиня Джоли обладает сверхчеловеческой силой, скоростью и выносливостью. В связи с этим актриса приступила к серьезным тренировкам.
— Она (Тена — прим. «ВМ») — настоящий воин. Я собираюсь много работать, чтобы представить Тену в киновселенной Марвел такой, какой ее все заслуживают, — рассказала актриса.
Фильм «Вечные» расскажет о расе супергероев, живших в давние времена. Помимо Джоли в картине сыграют Сальма Хайек, Кумейл Нанджиани и звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден.
Фильм выйдет на экраны 6 ноября 2020 года, пишет People.
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