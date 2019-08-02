ЦППК введет сбор за возврат неиспользованного абонемента
АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) с 16 августа будет взимать сбор за возврат неиспользованного или частично использованного абонемента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Размер сбора зависит от количества совершенных поездок, типа проездного документа и протяженности указанного в нем маршрута. Минимальный размер составит 20 рублей.
Сбор взимается в случае, если пассажир возвращает абонемент до начала срока его действия или осуществления поездок. Вернуть абонемент можно в кассу ЦППК только в пределах его срока действия, передает агентство городских новостей «Москва».
Отметим, что сбор не взимается, если пассажир не может пользоваться абонементом по независящим от него причинам. Например, в случае закрытия платформы на реконструкцию.
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