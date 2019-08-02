Расписание электричек Рижского направления изменят на три дня
Пресс-служба АО «Центральная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания ряда пригородных поездов Рижского направления Московской железной дороги.
Изменения вызваны проведением путевых работ. Со 2 по 4 августа изменится время отправления и прибытия некоторых поездов, а также режим остановок. Несколько электричек временно выведут из расписания.
Для удобства пассажиров на участке Волоколамск-Шаховская запустят компенсационные автобусы.
Актуальное расписание электричек доступно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Ранее сообщалось, что расписание ряда электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги поменяется на два дня — 3 и 4 августа.
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