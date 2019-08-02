Московский Роспотребнадзор закрыл два детских оздоровительных лагеря
Московский Роспотребнадзор закрыл на весь летний сезон два детских оздоровительных лагеря после проведенной проверки. Ведомство выдало двум загородным учреждениям отдыха «Горки» и «Полет» заключения о несоответствии санитарным требованиям.
Материалы проверок были направлены в суд для решения вопроса о приостановлении их деятельности. Роспотребнадзор составил 32 претензии к ООО «КДОЛ Горки-Соколенок». В суд направлены 14 исков в защиту прав родителей, которые не смогли отправить детей на отдых.
Организаторы отдыха в лагере «Полет» возвратили денежные средства за 16 путевок на общую сумму 816 тысяч рублей.
В ходе проверки было составлено 207 протоколов об административных правонарушениях и назначено 77 штрафов, сообщили на сайте столичного Роспотребнадзора.
Читайте также: Участники «Московской смены» приобщатся к миру прекрасного