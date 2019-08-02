Слизни в столице: без паники

В столице гул — обнаружены слизни. Не какие-нибудь, а испанские. Здоровые, жирные, с позволения сказать. Оптимистичного оранжевого цвета. Про них даже снимают сюжеты телепередач — картинка получается яркая, необычная. Говорят, впервые их заметили где-то на одной из Тверских-Ямских. Ну а дальше — у страха глаза велики. Начались байки: если гады отложат яйца, скоро мы все погибнем в их слизи.

Разъяснить ситуацию «Вечерняя Москва» попросила биолога Михаила Колесова:

— Паниковать явно не стоит. Это, конечно, довольно опасные вредители, но они вряд ли станут частью живой природы столицы — выжить им не дадут природные условия, в том числе перемены погоды, реагенты, сама экосистема города. В условиях внегородских со слизнями помогают бороться ежи. В черте города их, увы, нет. В прошлом году, кстати, слизни в огромном количестве развелись на западе Украины. Они с удовольствием пожирали урожай, а дачники и огородники собирали прожорливых слизняков в огромном количестве и избавлялись от них, объявив им войну. Главная опасность слизней в том, что их размножение может косвенно повлиять на условия жизни некоторых городских птиц — тех, что питаются слизнями серыми. Когда оранжевые слизни активно размножаются, они попросту вытесняют более мелких серых «родственников».

Важный момент — не стоит трогать слизней руками. Если хотите их удалить, работайте только в перчатках, поскольку слизни бывают разносчиками паразитов. Если же вы их потрогали, непременно очень хорошо помойте руки. И не паникуйте!

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