Любовь, расчет или ипотека: свахи и психологи рассказали, что укрепляет брак

Ипотека способствует сохранению семьи. Такие выводы следуют из исследования, проведенного бюро кредитных историй «Эквифакс» совместно с Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств.

Сообщается, что доля разводов среди супружеских пар, выплачивающих совместную ипотеку, составляет всего 2 процента. Пары, не обремененные кредитными обязательствами, разводятся примерно в пять–десять раз чаще — доля разводов среди них варьируется от 10 до 20 процентов, говорят эксперты.

Помимо кредитных обязательств, с точки зрения статистики семью помогает сохранить наличие общих детей: по данным Росстата, в 2016 году 56,7 процента разведенных супругов не имели общих детей, и чем больше детей у супругов, тем ниже вероятность развода. Этот фактор приводится как самый значимый из тех, что препятствуют разводу.

Однако семейный психолог Наталья Буданцева считает, что брак позволяют сохранить не внешние факторы, среди которых могут быть и обязательства перед банком, а прежде всего отношения внутри семьи: внимание супругов друг к другу и общим проблемам, а также цель, ради которой брак создается. При этом эксперт весьма скептически относится к выводам приведенного исследования и призывает принять во внимание, что ипотека как фактор, удерживающий от развода, не может создавать здоровый климат в семье.

Доцент кафедры социологии медицины Первого МГМУ им. Сеченова Ольга Лебедь считает, что основной фактор сохранения семьи — равенство взглядов и позиций. Брак сохраняется до тех пор, пока выполняет функцию, ради которой создавался. Вариантов немало.

— Это может быть совместное воспитание детей. Также могут быть и приземленные мотивы: обмена молодости на деньги или на социальный лифт. При этом в современном мире семья из структуры экономической, созданной для выживания, превращается в структуру психологическую. Таким образом, все большее значение играют комфорт в повседневной жизни, общность мировоззрения, взглядов на жизнь, — отметила Лебедь.

Кроме того, как отмечает эксперт, надо учитывать, что совместная ипотека в браке уже говорит в пользу большей ответственности супругов как друг перед другом, так и перед банком. Но при этом никто не знает, какие отношения внутри семьи: возможно, она распадется сразу после выплаты ипотеки, потому что поделить квартиру, которая находится в ипотеке, гораздо сложнее.

Писатель и психолог Татьяна Тасуева считает, что сохранению семьи способствует прежде всего любовь. А также дружба и общность интересов.

— Каждая семья — это настолько тонкий и своеобразный механизм, что делать какие-либо выводы очень сложно, настолько все индивидуально. Ипотека — это огромное бремя, и она может сказаться на отношениях в семье. Денежный вопрос очень часто становится краеугольным в браке — отсутствие денег обнажает все скрытые проблемы и раздражения.

При этом писатель считает, что обеспечивать семью должен все же мужчина, но женщины часто вырывают у мужчин штурвал своей чрезмерной активностью.

Известная телеведущая, сваха Роза Сябитова отмечает, что в 90 процентах случаев на развод подают женщины. Получается, что мужчины за брак держатся, а женщины почему-то разводятся, хотя они считаются хранительницами очага. По всей видимости, одна из версий, что у этих женщин кончилось терпение. А мужчин все, похоже, устраивает в браке. Поэтому до тех пор, пока женщина находит в себе силы, то все будет в порядке. Как только силы закончились, то что-то придется делать, говорит Сябитова. Но развод не решает никаких проблем, и от него чаще страдает женщина, даже если она его и инициировала. Сябитова считает, что брак держится прежде всего на финансово-экономических факторах.

— Семья держится на общей реальности: это совместно нажитое имущество и дети. При разводе никто не пишет «ушла любовь». Все пишут «не сошлись характерами», но почему-то делят детей и имущество. Имущество и дети — ничего не держит людей больше. Общие интересы никого ничем не объединяют. Чаще всего невесты ищут в женихе чувство юмора и общие интересы, а в итоге это ничего не значит. Они сами не знают, какие интересы мужчина должен с ними разделить. Поэтому никто и не пишет при разводе, что супруг не разделил интересов. Все делят имущество: квадратные метры, гектары, сотки и подобное. Я не видела ни одной семьи, которая была бы счастлива одной любовью. Семья — это серьезный финансово-экономический, стратегический проект. Кто его будет строить только на общих интересах или даже религии? У меня был один брак по любви и ничем он хорошим не закончился, кроме мордобития. И другой рассудительный брак по расчету, от которого у меня родились двое детей, но там мой муж умер рано, хотя я хотела бы состариться с ним. Браком должны заниматься не дети, а родители, чтобы он был крепким.

Отметим, что, по статистике, в России более половины браков заканчиваются разводами, при этом самый кризисный возраст для семьи — период с 5 до 9 лет брака.

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