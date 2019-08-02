Роза Сябитова рассказала, почему брак по расчету крепче
Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что чаще всего на развод подают женщины. Причина в том, что обычно отношения в семье зависят от терпения «хранительниц очага».
При этом Сябитова считает, что развод часто не решает проблем. В такой ситуации больше всех страдает именно женщина.
По мнению ведущей, брак держится не столько на любви, сколько на финансово-экономических факторах.
— Семья держится на общей реальности: это совместно нажитое имущество и дети. При разводе никто не пишет «ушла любовь». Все пишут «не сошлись характерами», но почему-то делят детей и имущество, — рассказала Сябитова в комментарии «Вечерней Москве».
Она отметила, что ее собственный брак по любви закончился не очень удачно. Другой ее брак по расчету был более счастливым — у супругов появились на свет двое детей.
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