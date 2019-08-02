Владимир Путин подписал закон об упрощении выдачи вида на жительство иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень иностранных граждан, имеющих возможность получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание на территории страны. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений сокращается с шести до четырех месяцев. Разрешение на временное проживание без учета квоты смогут получить иностранцы, прожившие в России не менее года. Также это коснется людей, состоящих в браке с россиянином, имеющим место жительства в стране. Иностранцы, инвестировавшие в экономику РФ, поступившие на военную службу, и граждане бывших стран СССР, получившие профессиональное образование в России, тоже смогут получить данное разрешение.

Кроме того, закон вводит институт бессрочного вида на жительство, за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным и квалифицированным специалистам. Стоит отметить, что иностранцы, получившие вид на жительство без ограничения срока его действия, будут обязаны подтверждать, что они на самом деле живут в России. В противном случае разрешение будет аннулировано.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Ранее в России была высказана инициатива о взыскании налогов с иностранных граждан, которые работают по найму у физических лиц для личных и домашних нужд.

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