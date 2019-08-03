Открытое горение в здании на Дубининской улице полностью ликвидировали
Открытое горение промышленного здания на улице Дубининской полностью ликвидировано специалистами, сообщили «Вечерней Москве» представители Главного управления МЧС по Москве.
Уточняется, что пожар был ликвидирован в 10:27 по московскому времени. Ранее сообщалось, что огонь был локализован на площади пять тысяч квадратных метров.
Пожар вспыхнул ранним утром 3 августа в выселенном здании старой постройки на территории хладокомбината. К тушению возгорания были привлечены 67 человек и 24 единицы техники, в том числе два вертолета, ситуацию контролировали специалисты Мосгаза. На место происшествия прибыла также глава управы района Замоскворечье Наталья Романова.
Представители пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ сообщили: в настоящее время два пожарных вертолёта Московского авиационного центра закончили работу по тушению горящего здания районе Дубининской улицы. Экипажи Ка-32А выполнили 41 слив, сбросив на очаг возгорания 205 тонн огнегасящей жидкости. Работа авиации Московского авиационного центра при тушении пожара составила два с половиной часа.
В экстренных службах добавили, что причина пожара будет установлена и озвучена позже.
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