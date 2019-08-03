Спецплощадки «Здоровой Москвы» посетили 100 тысяч человек

Специальные площадки программы «Здоровая Москва» в парках посетили 100 тысяч человек. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
На площадках проходят бесплатные мастер-классы, уроки танцев и лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Самые популярные площадки — в сквере имени Федора Полетаева, в Лианозовском парке, парках «Печатники» и «Садовники», а также в ландшафтном парке «Митино».
— В городе созданы все условия, чтобы проводить время среди единомышленников активно, с пользой для здоровья и совершенно бесплатно, — рассказала заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Елена Громова.
Также на площадках проходят занятия по фитнесу, разным видам танцев и йоги, которые проводят сертифицированные инструкторы.
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