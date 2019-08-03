Сергей Собянин сообщил о готовности тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная»

В субботу, 3 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки левого перегонного тоннеля на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро.

— Завершено строительство тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии. Перегон протяженностью более 2,5 километра возвели под железнодорожными путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов и над действующей станцией «Авиамоторная». Завершилась проходка левого перегонного тоннеля от камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы, до станции «Авиамоторная», — отметил в Твиттере глава города.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, проходческий комплекс «Валерия» возвел 1347 метров тоннеля под плотной сетью городской инженерной инфраструктуры.

Он пояснил, что строительство перегона велось в несколько этапов.

— Эта проходка в водонасыщенных грунтах на глубине от 12 до 35 метров стала завершающей в строительстве перегона между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» Большого кольца, — отметил глава Стройкомплекса.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, еще в сентябре прошлого года были завершены два тоннеля протяженностью 1,2 километра каждый от «Нижегородской» до камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы.

— Проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов до «Авиамоторной» завершилась месяц назад. И сегодня финишировала проходка левого перегонного тоннеля до «Авиамоторной». Таким образом, перегон между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная» построен, — уточнил Марс Газизуллин.

По словам генерального директора, ранее щит «Валерия» был задействован на строительстве Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Сокольнической, Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линий.

Добавим, что со станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Калининской ветки.

У «Авиамоторной» будет два выхода. Южный расположится на месте конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов», северный выведет к префектуре Юго-Восточного округа по подземному переходу под путями железной дороги Казанского направления.

В Стройкомплексе напомнили, что проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций нового кольца можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры.

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