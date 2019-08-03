Блогеры-миллионники расскажут москвичам, как раскрутить свой «Инстаграм»

В субботу, 3 августа, в рамках празднования 80-летия ВДНХ пройдут встречи с известными инстаграм-блогерами, которые расскажут, как сделать свой профиль популярным, под какими снимками оставляют больше всего лайков, как не бояться трудностей и что больше всего мотивирует на творчество.

Первая встреча состоится в 14:00. Люся Чеботина, у которой 1,1 миллиона подписчиков, расскажет, как «Инстаграм» помог ей стать популярной певицей.

В 14:30 все желающие смогут узнать, как выбрать дело своей жизни. Об этом расскажет артист и продюсер Никита Златоуст, на которого подписан миллион человек.

В 15:00 выступит Ника Вайпер, у которой 3,3 миллиона подписчиков. Она расскажет, что нужно снимать, чтобы обрести популярность, и как начать с нуля свой собственный блог.

Немного теории ждет зрителей в 15:30. Андрей Глазунов, с 1,9 миллиона подписчиков, объяснит, в чем разница между форматами «Инстаграма» и YouTube. А также научит снимать контент, который будет интересен аудитории.

Участие во всех встречах бесплатное, предварительная регистрация не требуется, сообщает сайт Мэра Москвы.

Напоминаем, что с 1 по 4 августа ВДНХ отмечает юбилей. Гостей ждут более 50 мероприятий в честь 80-летия главной выставки страны.

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