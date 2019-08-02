Легендарные The Cure и «Шашлык Live»: что посетить москвичам 3 августа

Москвичи, которые не хотят оставаться дома 3 августа, могут посетить множество развлекательных и познавательных мероприятий в городе. Программа мероприятия в эту субботу очень богата — от концертов легендарных музыкантов до фестивалей еды.

«Шашлык Live»

Если вы соскучились по колориту знаменитого на весь мир блюда — добро пожаловать на фестиваль «Шашлык Live», впервые представленный в Москве! Мероприятие пройдет в парке Горького.

Только в эти выходные можно будет абсолютно бесплатно посетить глобальное кулинарное событие, попробовать мясо от лучших поваров столицы и оценить масштабную музыкальную программу, запланированную на первый день праздника. «Сплин», «Чайф», Светлана Сурганова и многие другие также будут присутствовать на «шашлыках».

Юбилей ВДНХ

В субботу на ВДНХ состоится «морской» парад театральных и цирковых артистов «Москвариума», приуроченный к 80-летию Выставки достижений народного хозяйства. Присоединиться к шествию смогут все желающие.

Также на ВДНХ в этот день москвичи и гости столицы увидят шоу квадрокоптеров. В 21:30 в небо будут запущены 500 дронов со светодиодами, которые образуют различные фигуры, символы и надписи на высоте до 300 метров. Светящиеся беспилотники, разработанные отечественными производителями, «нарисуют» на вечернем небе шесть изображений из разноцветных огней. Часть из них будет посвящена ВДНХ.

Танковый биатлон

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

3 августа на подмосковном военном полигоне Алабино в седьмой раз откроются невероятные по зрелищности и беспрецедентные по количеству представленных географических континентов и стран-участников международные состязания танковых экипажей в рамках конкурса «Танковый биатлон».

Кстати, впервые будут представлены состязания трех женских экипажей на танках Т-72Б3, проводимые по программе индивидуальной гонки конкурса «Танковый биатлон».

«Пикник «Афиши»

Фото: Официальная страничка The Cure в Facebook

Жители столицы смогут посетить «Пикник «Афиши» в парке «Коломенское», хедлайнерами которого станут легендарные The Cure с их бессменным солистом Робертом Смитом. Без его гипнотического голоса не случилось бы ни постпанка, ни русского рока.

Почитатели же российских исполнителей смогут посетить выступление Gazgolder Live, на котором появятся Баста, Смоки Мо, Matrang и Lucaveros.

Главные рэперы страны

Рэпер Face Фото: https://twitter.com/faceislove

Главные трендовые певцы современного поколения выступят 3 августа в спорткомплексе «Лужники». Хаски, ЛСП, Моргенштерн, Face — всех их можно будет услышать на музыкальном фестивале Rhymes Show.

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