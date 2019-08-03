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Пассажиры смогут оплатить туалет в метро банковской картой или смартфоном

Наталья Репина
• 12:31 • 3 августа 2019
25 модульных туалетных комплексов на 1–2 кабинки установлены на центральных, в основном пересадочных станциях столичного метрополитена
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25 модульных туалетных комплексов на 1–2 кабинки установлены на центральных, в основном пересадочных станциях столичного метрополитена
Фото: mos.ru

Пресс-служба Московского метрополитена рассказала «Вечерней Москве», что пассажиры метро смогут оплачивать модульные туалетные комплексы на станциях с помощью банковских карт и смартфонов с аналогичными функциями.

Проект стартует в комплексе, расположенном на станции метро «Библиотека им. Ленина». Он будет оснащен специальным терминалом, который будет принимать к оплате банковские карты. Цена останется прежней — 60 рублей.

Отмечается, что способ оплаты по билету «Кошелек» карты «Тройка» продолжит функционировать.

— Изначально доступ в модульные туалетные комплексы на станциях был организован по карте «Тройка», потому что такие карты есть более чем у 90 процентов наших пассажиров. Сейчас большинство обращений по этому сервису касаются расширения возможностей по оплате. Мы начнем с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах, — говорится в сообщении.

25 модульных туалетных комплексов на 1–2 кабинки установлены на центральных, в основном пересадочных станциях столичного метрополитена. Внешнее оформление подобрано индивидуально и соответствует дизайну станций. Внутри кабинок находятся антивандальное зеркало, раковина, сушилка для рук, дозатор для жидкого мыла и держатель с туалетной бумагой, а также крючок для верхней одежды.

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