Столичное метро предупредило пассажиров об ограничениях из-за «Пикника «Афиши»
Пресс-служба Московского метрополитена предупредила пассажиров о возможных ограничениях входа и выхода на станциях, прилегающих к парку «Коломенское», в связи с проведением фестиваля «Пикник «Афиши».
— По требованию полиции на станциях Мосметро, прилегающих к музею-заповеднику «Коломенское», возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — говорится в сообщении.
Сегодня с 12:00 до 23:00 в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет #ПикникАфиши. Ближайшая станция #мосметро – «Коломенская». Хорошего дня!— Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2019 г.
Пассажиров призвали быть внимательными, соблюдать осторожность, общественный порядок и требования полиции или сотрудников метро.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к музею-заповеднику «Коломенское», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2019 г.
Кроме того, в целях экономии времени гражданам посоветовали заранее приобретать билет на обратную поездку.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время на обратном пути. Напоминаем, что оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.— Московское метро (@MetroOperativno) 3 августа 2019 г.
Напоминаем, что фестиваль «Пикник «Афиши» состоится сегодня, 3 августа, с 12:00 до 23:00 в музее-заповеднике «Коломенское».
Читайте также: Блогеры-миллионники расскажут москвичам, как раскрутить свой «Инстаграм»