Новая трасса свяжет Московский с Сокольнической линией метро

Разрабатывается проект трассы, которая позволит быстро добраться от города Московский до Сокольнической линии метро. Об этом в субботу, 3 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дорога протянется до магистрали Солнцево — Бутово — Видное, к которой будет примыкать в районе станции метро «Филатов Луг». По новой дороге будет ездить общественный транспорт, а путь от Московского до подземки займет не больше пяти минут, что значительно сократит время в дороге для жителей присоединенных территории.

— Сегодня в часы пик жители города добираются до подземки иногда более 40 минут. Для максимального удобства жителей строители проложат здесь пешеходный тротуар и велодорожку, — отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Проезжая часть трассы, протяженность которой составит 2,3 километра, будет четырехполосной — по две полосы в каждом направлении. Вдоль дорожного полотна появятся шумозащитные экраны общей протяженностью 500 метров, наружное освещение, три светофора и остановки.

Проект планируется разработать до конца этого года, а ввод дороги в эксплуатацию намечен на 2021 год.

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