Сергей Собянин рассказал об окончании строительства тоннеля между двумя станциями БКЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании строительства тоннеля между станциями «Нижегородская» и «Авиамоторная».
О работах, выполняемых при постройке Большой кольцевой линии столичной подземки, глава города рассказал в пятницу.
— Перегон протяженностью более 2,5 километра возвели под ж/д путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов и над действующей станцией «Авиамоторная», — следует из публикации Сергея Собянина.
Завершено строительство тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Авиамоторная" Большой кольцевой линии. Перегон протяженностью более 2,5 км возвели под ж/д путями Казанского направления, Дангауэровским путепроводом, шоссе Энтузиастов и над действующей станцией "Авиамоторная". pic.twitter.com/mhdCQvYp4b— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 2, 2019
Добавим, что две станции участка — «Лефортово» и «Авиамоторная» — построят, как ожидается, в 2019 году.
Ранее стало известно, что постройку Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2023 году.
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