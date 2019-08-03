Пассажиры смогут разработать собственный дизайн карты «Тройка»

Пассажиры столичного транспорта смогут выбрать или заказать дизайн карты «Тройка» по собственной идее. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Выбрать дизайн можно в сервисных центрах «Московский транспорт».
— Многие горожане давно просили сделать эту услугу — мы решили пока в тестовом режиме такую возможность реализовать летом 2020 года, — сообщили в департаменте.
Сегодня «Тройкой» проезд оплачивает свыше 90 процентов пассажиров столичной подземки, наземного транспорта, а также Московского центрального кольца (МЦК). Всего на руках у москвичей и гостей столицы находится свыше 26 миллионов карт.
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