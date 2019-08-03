Политолог раскритиковал слова директора сафари-парка о Сибири и немцах

Владелец крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олег Зубков эмоционально отреагировал на ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Он заявил, что если бы немцы в 1941 году захватили нашу страну, то пожары в Сибири не случились бы.

— Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941-м все отдать немцам, — написал Олег Зубков на своей странице Facebook.



Такое мнение вызвало волну критики как среди обычных пользователей Сети, так и среди экспертного сообщества.

Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин посоветовал Зубкову заниматься своими делами, а не комментировать те проблемы, в которых он некомпетентен.

— Что касается слов Зубкова, то он хоть и человек хороший, сделал один из лучших зоопарков Крыма, но в политике он не разбирается, ему лучше про нее ничего не говорить. Как ляпнет — и полная глупость получается. Лучше пускай продолжает львов воспитывать, чем говорить о том, чего не понимает, — отметил Данилин в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Данилин подчеркнул, что спасатели профессионально выполняют свою работу в местах задымления, не позволяя огню распространиться на населенные пункты.

— Конечно, все сейчас обеспокоены ситуацией с задымлением в Красноярске и Новосибирске. Но, положа руку на сердце, как бы ни направляли туда пожарных, они будут бороться исключительно с огнем, который угрожает поселениям. Никто не будет направлять экстренные службы в леса, где и приземлиться-то негде, и эвакуировать пожарных никаким образом нельзя, чтобы они там гибли. Людские жизни все равно дороже. А обеспечить постоянный воздушный мост на территории громадных пожаров, находящихся в сотнях или тысячах километров от любого аэродрома, не способна ни одна авиация в мире, — отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что тему пожаров сегодня используют политические спекулянты, чтобы найти повод покритиковать власть. В 2012 году горело больше территорий, но сейчас на проблеме многие деятели попросту пиарятся.

— Надо просто не поддаваться на провокации в социальных сетях, не реагировать на фейковые новости и иметь в виду, что необходимо спасать людские жизни в первую очередь, а не заниматься обогревом космоса там, где мы ничего сделать не можем. Разбазаривание людских ресурсов не пойдет на пользу ни Красноярскому краю, ни Новосибирску и стране в целом. Если погибнет тысяча эмчеэсников, спасая лес, на месте которого через год вырастут новые деревья, то от этого легче никому не станет. И те, кто сейчас кричат о том, что горят леса, будут еще больше вопить о том, что погибли спасатели, — заявил Данилин.

После того как пожар устранят, безусловно, необходимо будет провести тщательный анализ местности, чтобы определить наличие или отсутствие вырубки. Пожарами, по словам эксперта, прячут незаконную вырубку, как правило, и если это обнаружится, то карать нужно максимально жестко всех причастных. Однако Данилин считает, что это будут единичные случаи, так как пожары имеют природный характер.

Напомним, что площадь лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока составляет более 3 миллионов гектаров. Минобороны и МЧС РФ принимают необходимые меры для ликвидации возгораний.

Читайте также: Счетная палата назвала сумму ущерба от лесных пожаров в России