«Союзмультфильм» предложил работу в Москве автору мемов по «Игре Престолов»
Руководство студии «Союзмультфильм» предложило работу художнику из Сыктывкара Прокопию Уляшову, который стал известен после публикации мемов по «Игре престолов», стилизованных под советские мультфильмы.
— Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве, на должности специалиста по продвижению. Я думаю, в сентябре Прокопий выйдет на новое место, — сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева корреспонденту РИА Новости.
Художник изобразил знакомых всем с детства мультгероев в Вестеросе, он перенес их в сагу Джорджа Мартина.
Так, в работах Уляшова волк и заяц превратились в Сандора Клигана и Арью Старк, а Малыш и Карлсон появились в образах Джофри Баратеона и Тириона.
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