Полиция заявила, что стрельба в Техасе могла произойти на почве ненависти

Дело о стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

— На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями, — сообщил глава полиции города Грег Аллен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS4.

Стало известно, что задержанный по подозрению в преступлении 21-летний Патрик Крузиос перед тем, как устроить стрельбу в ТЦ Walmart на западе Техаса, опубликовал на своей странице в соцсети Twitter манифест. В нем он написал, что поддерживает теракт, который произошел в мечети в Новой Зеландии. Патрик Крузиос добавил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного «нашествия», от которого страдает культура и экономика США.

Торговый центр, в котором произошла стрельба, находится рядом с американо-мексиканской границей. Его посещают в основном мексиканцы, приехавшие за покупками.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что среди погибших в торговом центре в Эль-Пасо есть трое мексиканцев. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что пострадали шестеро мексиканцев.

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