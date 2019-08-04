Россияне смогут страховать жилье от чрезвычайных ситуаций
В России 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Теперь регионы должны разработать программы добровольного страхования жилья. Россияне получат государственные гарантии полного возмещения стоимости.
Определены 14 регионов, где программы могут заработать в первую очередь. В них попали Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Ленинградская, Омская, Тюменская, Свердловская, Новосибирская и Белгородская области, Прикамье, Забайкалье, Краснодарский, Хабаровский и Красноярский края, сообщает РИА Новости.
Подобная программа уже в течение 20 лет работает в столице. Она является наиболее массовым видом добровольного страхования.
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