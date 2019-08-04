Рита Дакота и Влад Соколовский вместе посетили океанариум
Российская певица Рита Дакота в эфире шоу Юлии Барановской на «Русском радио» рассказала, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом Владом Соколовским. На днях они вместе с дочерью сходили в океанариум.
Звездная пара развелась после постоянных измен артиста. Рита Дакота отметила, что не испытывает к бывшему мужу негативных эмоций, а все люди грешны и часто осуждают других, не замечая своих недостатков. Певица сказала, что не перестала верить в порядочность и честность мужчин.
В настоящий период жизни Рита Дакота чувствует себя счастливой. По словам певицы, она, как барон Мюнхгаузен, который вытаскивает себя за волосы из собственных переживаний и проблем, однако сейчас уже все позади.
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