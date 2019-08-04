Пассажирам МЦД-1 обеспечат скоростные поезда и удобные пересадки
В конце 2019 – начале 2020 года будет открыт первый Московский центральный диаметр «Белорусско-Савеловский». Жителям столицы рассказали о том, как изменится транспортная инфраструктура столицы после его запуска.
Запуск Московских центральных диаметров позволит объединить радиальные направления железной дороги, которые связывают город и область. Благодаря введению данного участка, являющегося своеобразным новым наземным метро, жители Подмосковья и десятков районов столицы смогут быстрее добираться в центр столицы. Во многом это станет возможно благодаря новым комфортным пересадкам на станции Московского центрального кольца и столичной подземки.
МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» планируют запустить примерно в одно и то же время в конце 2019 – начале 2020 года. В перспективе появятся новые диаметры, которые обеспечат связь Зеленограда и Раменского, Пушкино и Домодедово, а также Апрелевки и Железнодорожного, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Длина первого диаметра составит 52 километра, в проекте предусмотрены 28 остановок. Время в пути между конечными станциями — 80 минут. На МЦД-1 будут курсировать новые поезда «Иволга», способные развивать скорость до 120 километров в час. Поезда, спроектированные в России, адаптированы для частых остановок.
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