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Художник Сафронов рассказал подробности затопления его квартиры

Наталья Репина
• 12:18 • 4 августа 2019
Сафронов показал работы, пострадавшие во время потопа
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Сафронов показал работы, пострадавшие во время потопа
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Художник Никас Сафронов рассказал, как в его квартиру-мастерскую с потолка хлынула вода, и какой ущерб нанесен его имуществу.

Сафронов показал работы, пострадавшие во время потопа. Среди них также ранние, студенческие работы художника. Некоторые картины уже отданы на реставрацию, другие Сафронов решил восстанавливать самостоятельно. Часть пострадавших работ восстановлению не подлежат.

Кроме работ пострадали и другие ценные вещи художника: редкие книги, портрет Сафронова, нарисованный знакомой художницей, ковры, подаренные королем Бахрейна и другие.

Сафронова сильно возмутило поведение соседки, виновной в потопе. По его словам, она отказалась помочь, сославшись на плохое самочувствие, и захлопнула перед художником дверь.

— Это называется хамством. Свиным хамством, поросячьим. Вот моя кормушка и все. Любой сосед должен помочь другому соседу. Случись у нее трагедия, все окажутся рядом, — приводит слова художника РЕН ТВ.

Напоминаем, что инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 3 августа. Квартиру Никаса Сафронова затопила вода, просочившаяся через потолок.

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