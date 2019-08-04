Умер академик Николай Кардашев, разработавший шкалу развития цивилизаций
Российский академик, директор астрокосмического центра физического института имени Лебедева Николай Кардашев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.
— Николай Семенович Кардашев ушел от нас сегодня утром, 3 августа 2019 года, — указано в сообщении.
Николаю Кардашеву принадлежит разработка шкалы развития цивилизаций, названной его именем. Академик разделил стадии внеземных цивилизаций на несколько уровней потребления энергии. Кроме того, ученый еще до открытия пульсаров предположил их существование.
Одним из достижений академика является работа космической обсерватории «Спектр-Р» — он является одним из соавторов используемой для его создания идеи интерферометрии, передает РИА Новости.