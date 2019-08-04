Астролог рассказала, что ждет Меган Маркл в ближайшем будущем

Бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 августа отмечает день рождения — ей исполняется 38 лет.

— С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! С любовью, Гарри, — такая запись появилась в «Инстаграме» герцогов Сассекских.

Астролог, психолог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова рассказала «Вечерней Москве», как можно охарактеризовать супругу британского принца и какое будущее ее ждет в королевской семье.

— Я, когда они поженились, сделала очень большой анализ на эту тему: судьбы, жизни и так далее. Про нее можно однозначно сказать, что она гораздо хитрее и расчетливее, чем нам приятно было бы думать. Людям ведь нравится сказка про Золушку. Давайте будем честны: она не оскароносная актриса, не какая-то выдающаяся звезда. Ну так, играла не в самых кассовых фильмах. По гороскопу Меган Маркл — очень хитренькая и умненькая, и я бы не стала говорить о ее какой-то колоссальной любви к принцу, — пояснила астролог.

Скорее, заявила Любимова, это история про то, что львы — это монархический знак зодиака, и они всегда очень тяготеют к власти, почестям, признанию, шику, дорогим вещам.

— Поэтому она может этим всем наносить неплохой удар по королевской казне. Она не будет играть скромняшку, в отличие от Кейт Миддлтон, жены старшего брата Гарри, Уильяма. И когда Меган убедится, что ее позиции достаточно упрочились, скорее всего, она будет рожать детей. Думаю, она произведет на свет еще одного ребенка в ближайшие два года. Для льва это важно — иметь детей, иметь единый прайд, это даже рекомендовано им с точки зрения астрологии. Так она еще закрепит свое положение и войдет во вкус, чтобы стрясти денег с венценосных родственников, — подчеркнула собеседник «ВМ».

По мнению Любимовой, Меган Маркл, однако, не собирается «подмять» все в семье под себя.

— Она не сможет в силу своего характера полностью интегрироваться и раствориться: у нее слишком велики личные амбиции и эгоцентризм, но Маркл достаточно умна, чтобы держать некий баланс и соблюдать рамки, чтобы ее поведение не выглядело как вызов. Судьбе принцессы Дианы она не последует однозначно, — подчеркнула астролог.

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