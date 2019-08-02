Стиль Меган Маркл будут изучать в Университете Глазго
Занятия по изучению стиля королевской семьи Великобритании стартуют в Университете Глазго. Записаться на пятинедельные онлайн-курсы сможет любой желающий.
На занятиях будут проанализированы удачные и неудачные выборы нарядов, а также то, как члены королевской семьи используют моду и одежду, чтобы контролировать и впечатлять людей.
— Мода — гораздо больше, чем одежда. Во время своего правления королева Виктория уделяла большое внимание британской продукции, чтобы выразить поддержку местным производителям. Это показывает, как сильно политика влияла на моду и как она была частью соперничества, — заявила один из лекторов курса Салли Такетт.
Каждая неделя занятий будет посвящена отдельной династии. Первым будет изучен королевский гардероб Тюдоров. Затем учащиеся рассмотрят модные тенденции в эпоху Стюартов и во времена королевы Виктории. Завершится курс изучением стиля нынешней династии — Виндзоров. Отмечается, что основной фокус современной моды будет сосредоточен на двух модницах королевской семьи — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, пишет Express.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл примет участие в создании линии доступной одежды для женщин.
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