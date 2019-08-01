Меган Маркл создаст линию одежды
Меган Маркл создаст линию доступной одежды. Об этом стало известно из официального Instagram-аккаунта герцогов Сассекских.
Супруга принца Гарри принимает активное участие в работе одного из благотворительных фондов. Данная организация помогает женщинам в трудоустройстве, в том числе предоставляя им одежду для работы.
Во время своих визитов Маркл обратила внимание на то, что женщинам выдавали одежду, которая не сочеталась между собой по цвету и другим параметрам. Кроме того, одежда не всегда была правильного размера, что отражалось, по мнению герцогини, на уверенности женщин.
— В итоге, начиная с этой осени, герцогиня будет оказывать помощь благотворительной организации в снабжении женщин необходимой одеждой для работы. Инициативу поддержали четыре великодушных бренда, — сообщается в аккаунте герцогов.
Отмечается, что другие подробности сообщат в сентябрьском номере британского Vogue, над которым также работала Меган Маркл.
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