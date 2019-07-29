Стала известна любимая одежда принца Гарри
Любимой одеждой принца Гарри стал пиджак известной американской сети универмагов. Отмечается, что герцог Сассекский довольно часто появляется в нем на публике — он надевал его более 20 раз с момента знакомства с супругой Меган Маркл.
Подобный пиджак стоит в Великобритании 188 фунтов (примерно 14,6 тысячи рублей). У принца Гарри есть четыре пиджака в разных цветах: бежевом, темно-синем, голубом и сером. Чаще всего он предпочитает серый оттенок.
Когда герцог впервые появился в этом пиджаке, появились предположения, что за этим выбором стоит Меган Маркл. Данный американский бренд является одним из ее любимых, поэтому муж просто последовал ее примеру, пишет The Sun.
Ранее была опубликована обложка будущего номера британского Vogue, над созданием которого работала Меган Маркл. Обложка будущего номера показывает 15 женщин, которых герцогиня Сассекская отбирала лично.
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